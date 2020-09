Sant’Agnello, conclusi i lavori di adeguamento dell’istituto comprensivo “Agostino Gemelli” alle norme anti-Covid

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Conclusi i lavori di ampliamento e manutenzione delle aule e igienici dell’istituto comprensivo Agostino Gemelli necessari per le norme distanziamento anti covid! Confidando nelle buone prassi dei cittadini che evitino l’aumento della diffusione del virus e in attesa dei banchi monoposto che dovrebbero in settimana arrivare dal Miur, per quel che compete all’amministrazione siamo pronti per l’inizio dell’anno scolastico del 28 settembre!”.