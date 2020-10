Sant’Agnello, arrestato l’uomo che a giugno si introdusse in un albergo per rubare, ferendo il portiere della struttura

Sant’Agnello ( Napoli ) . Arrestato l’uomo che a giugno si introdusse in un albergo per rubare, ferendo il portiere della struttura Nella serata di ieri 29 settembre 2020, personale del Commissariato di P. S. di Sorrento, in esecuzione di una misura cautelare personale disposta dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, ha proceduto all’arresto di F. C., 47enne originario di Castellammare di Stabia, ma da anni domiciliato in Sant’Agnello, gravemente indiziato del delitto di rapina pluriaggravata, sottoponendolo alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’indagato, nel decorso mese di giugno, dopo essersi introdotto, nottetempo, all’interno di una struttura alberghiera di Sant’Agnello allo scopo di impossessarsi di denaro ed altre utilità, e successivamente anche per guadagnarsi la fuga, aggrediva il portiere di notte, procurandogli lesioni giudicate guaribili in gg.

Le successive indagini, condotte dal Commissariato di P. S. di Sorrento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno consentito, grazie anche alle immagini catturate dalla videosorveglianza interna della struttura ricettiva, di ricostruire la dinamica delle fasi dell’aggressione e della sottrazione dei beni, poi abbandonati sul posto, e di pervenire alla successiva, compiuta identificazione dell’autore della rapina.