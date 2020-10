Sant’Agnello, ancora un incidente stradale al pericoloso incrocio dei Colli di Fontanelle

Sant’Agnello. Ancora un incidente stradale nell’incrocio dei Colli di Fontanelle, troppo spesso scenario di sinistri. L’ultimo è avvenuto ieri pomeriggio ed ha visto coinvolte due autovetture scontratesi tra loro violentemente, così come riportato da Sorrento Press.

Purtroppo si tratta di un incrocio centrale rispetto ad un lungo rettilineo nel quale gli automobilisti sono spesso portati ad accelerare superando i limiti di velocità consentita mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri.

Oltre ad invitare i cittadini a mantenere una guida moderata si auspica che al più presto possano essere installati degli autovelox in modo da costituire un deterrente per gli amanti dalle velocità. Sperando che non si debbano contare altri feriti e, come già accaduto in passato, dei morti.