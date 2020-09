Sant’Agnello. Ancora apprensione per la ragazza che ha subito l’incidente, operazione alla gamba . Le telecamere hanno ripreso lo scontro

Sant’Agnello. Ancora apprensione per la ragazza che ha subito l’incidente in Via Nastro Azzurro. L’incidente è avvenuto giovedì sulla strada che porta a Sant’Agata di Massa Lubrense, Via Nastro Azzurro, prolungamento del la statale 145 Sorrentina , presso l’incrocio con via Michele Paturzo, al confine fra i Colli di San Pietro di Piano di Sorrento e i Colli di Fontanelle di Sant’Agnello .

Dalle telecamere posizionate sull’incrocio si vede che il ciclomotore dal lato destro svolta verso sinistra forse per andare verso via Paturzo, ma in quel momento arriva l’altro mezzo che proveniva dai Colli di San Pietro con il conseguente impatto . Sono tre i feriti che rimangono sull’asfalto non poco tempo prima che arrivassero i soccorsi, forse anche un’ora.

Sono i carabinieri di Sorrento a condurre le indagini ed eventualmente la Procura di Torre Annunziata aprirà un fascicolo, le dinamiche ed eventualità responsabilità potranno essere accertate giudizialmente solo in quella sede. Ma il pericolo esiste non da ora e le istituzioni lo ignorano.

Raccontano i residenti che già in passato ci sono stati feriti e morti perchè il tratto che va dai Colli di San Pietro a Fontanelle è un rettilineo che porta a correre . Su Positanonews ne abbiamo parlato più volte senza risultato .

La strada di competenza dell’ANAS non è stata mai interessata da interventi, i sindaci non hanno fatto azioni dure e denunce per un pericolo evidente e chiaro, sinora solo chiacchiere e richieste di dissuasori, autovelox quando si verificano gli incidenti, solo chiacchiere a ogni incidente, salvo riparlarne al prossimo incidente.

Il pensiero va alla ragazza , dall’inizio ci avevano riferito della sua gravità di ferite alla gamba sinistra , ieri ci sarebbe stata l’operazione al Cardarelli a Napoli , il conducente del ciclomotore ha avuto una frattura al femore e l’uomo alla guida dell’altro ciclomotore ferite al volto. La preoccupazione e l’apprensione è per la ragazza con tutti ai Colli di Fontanelle, e noi di Positanonews con lei, che le facciamo un abbraccio e un augurio di pronta guarigione.