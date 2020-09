Lungo Viale dei Pini, dove da sempre ci sono le strisce blu per i parcheggi, sono stati introdotti i sensori di presenza. Tali dispositivi sono un modello innovativo che permettono di rilevare la presenza degli autoveicoli parcheggiati nel posto auto. Lo stato di libero/occupato viene quindi trasmesso via radio, attraverso una rete di comunicazione, al server centrale. Vi è tutela della privacy perché il sensore registra un dato anonimo sulla base della variazione del campo magnetico terrestre, a differenza delle telecamere che al contrario registrano immagini. Il sistema consente agli addetti alla sosta di verificare a distanza, in tempo reale, se gli stalli sono occupati e se il pagamento è stato effettuato.