San Giuseppe Vesuviano. La scomparsa di Casillo il “Re del Grano” , è stato anche presidente della Salernitana aveva 72 anni. Fu patron, a cavallo tra gli anni 80 e 90, del “Foggia dei miracoli” allenato da Zdenek Zeman, che fu la vera rivelazione di quegli anni, riuscendo a scalare ben tre serie e ad ottenere il nono posto in serie A sfiorando la qualificazione in Coppa Uefa.

Fu il primo “multiproprietario” di club calcistici detenendo il Football Club Sangiuseppese, la Salernitana (fino al 1994) ed il Bologna ed in tempi più recenti è stato il presidente dell’Avellino tra il 2002 e il 2004, dove ha tentato di ricreare per una seconda volta una squadra importante, richiamando l’allenatore boemo Zdeněk Zeman

Proprio a Salerno, nonostante i rapporti non rosei con i tifosi, portò l’allenatore Delio Rossi, autore della promozione in serie B del 1994 e la storica serie A quattro anni dopo con l’allora presidente Aliberti.