San Giorgio a Cremano. Si candida sindaco, la nonna di 104 anni al seggio per votarlo. All’età di 104 anni, Margherita Rusciano, la nonna del sindaco Giorgio Zinno di nuovo in corsa per la fascia tricolore a San Giorgio a Cremano (Napoli), si è recata alle urne accompagnata dai familiari.

Questa mattina la “nonnina”, classe 1916, è andata ad esprimere il suo voto nell’Istituto comprensivo “Don Milani-Dorso”. «Ho votato mio nipote cinque anni fa e pensavo di non tornare più al voto» ha detto l’elettrice più anziana di San Giorgio a Cremano «E invece sono ancora qui con lui. Gli auguro il meglio. Gli voglio bene».