Salerno, successo per la prima edizione di “Montecorvino in Musica”

Salerno. Grande successo per la prima edizione di “Montecorvino in Musica”, svoltasi nella frazione di Bivio Pratole domenica 13 settembre. Un pubblico sognante grazie alla coppia composta da Sal Da Vinci e Fatima Trotta. Un grande spettacolo, tra favola, luce e amore per lo show intitolato “A due passi da te”.

Nella serata precedente, sabato 12 settembre, c’è stata invece l’inaugurazione della nuova terrazza alla memoria dell’ex sindaco Gianfranco Lamberti e a seguire un convegno dal titolo “Montecorvino Pugliano: Tra cielo, mare e terra”.