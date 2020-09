Salerno, spento l’incendio sul Colle Bellaria

Salerno, finalmente spento l’incendio sul Colle Bellaria dopo una notte da incubo e di intenso lavoro per i Vigili del fuoco. Quasi fino alle prime oredell’alba i pompieri sono stati impegnati nel spegnere le fiamme che hanno devastato, dal primo pomeriggio di ieri, anche a causa del forte vento che ha alimentato i roghi accesi dai piromani, le colline sopra Sala Abbagnano: Colle Bellaria, meglio conosciuto come Masso della Signora, e il Monte Stella.

Le cause che hanno causato l’incendio sono ancora incerte. Le primissime ipotesi formulate, come accade spesso, individuano due possibili motivi: che si tratti di un rogo di origine dolosa o che tutto sia accaduto a causa della disattenzione di qualcuno. Apprensione, fino a tarda notte, anche per molti residenti di Sala Abbagnano e di Giovi.