Salerno, Polizia di Stato interviene per una lite in un’abitazione. Arrestato un giovane per maltrattamenti in famiglia

Salerno. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane, responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e del fratello minore. In particolare, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel primo pomeriggio di ieri, sono intervenuti nel quartiere di Pastena, a seguito della richiesta di intervento da parte di una donna aggredita dal figlio e già vittima di violenza di genere.

Il personale operante entrato nella casa per sedare la lite ha accertato che I.A.V., di anni 22, aveva avuto poco prima una violenta discussione per futili motivi con il fratello minore. Nell’occasione, il giovane si era scagliato contro il televisore danneggiandolo con un pugno; sempre con un pugno aveva colpito la porta di ingresso dell’appartamento in cui vive con i familiari, danneggiandola irrimediabilmente.

Nonostante la presenza degli Agenti che cercavano di riportarlo alla calma, il giovane continuava ostinato nel suo atteggiamento violento e nel contempo minacciava di morte sia la madre che il fratello. Gli uomini della Sezione Volanti hanno quindi arrestato il giovane per il reato previsto e punito ai sensi dell’art. 572 c.p. Concluse le formalità di rito I.A.V. è stato tradotto presso la casa circondariale di Fuorni Salerno, a disposizione dell’A.G. procedente.