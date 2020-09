Salerno. Polizia di Stato arresta ladro dopo un inseguimento sui tetti di un edificio

Salerno. Polizia di Stato arresta ladro dopo un inseguimento sui tetti dell’edificio sede dell’azienda Salerno Energia.

Notte movimentata per i poliziotti della Volante della Questura di Salerno, dopo un inseguimento sui tetti dell’edificio sede della Società Salerno energia gli agenti hannoarrestato un salernitano con pregiudizi di polizia resosi responsabile delfurto aggravato di un personal computer e di resistenza a P.U.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Signor Questore, intensificati nei fine settimana in occasione della “movida”, alle ore 5.00 circa,venivano inviati in questa via Passaro, a seguito di telefonata giunta sul numero unico delle emergenze 112 che segnalava la presenza di un un uomo entrato all’interno dei locali della società Salerno Energia. Gli operatori, giungevano sul luogo in pochissimi minuti e dopo aver contattato il personale preposto alla vigilanza interna dell’azienda ‘Salerno energia’, entravano all’interno della palazzina, notando subito una finestra degli uffici forzata ed aperta, e pertanto iniziavano la ricerca dell’uomo.

Giunti al secondo piano, dopo aver udito dei rumori, riuscivano a raggiungere il tetto della struttura dovenotavano un giovane che furtivamente cercava di nascondersi all’interno di uno sgabuzzino riservato al reparto caldaie. Gli agenti pertanto, dopo essersi qualificati gli intimavano l’alt, ma il ragazzo al fine di guadagnare la fuga strattonava violentemente gli operatori cercando di fuggire, veniva rincorso e bloccato.

A seguito di perquisizione personale, il ragazzo veniva trovato in possesso di un computer portatile di colore nero, asportato dall’interno degli uffici della società.

Condotto presso gli uffici della Sezione Volanti il giovane identificato per A.G.salernitano di anni 22 con specifici precedenti di polizia, veniva tratto in arresto e su disposizione del Pubblico Ministero posto agli Arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo previso per lunedi p.v.