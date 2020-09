Salerno, le dichiarazioni di un pompiere: “I piromani usano la tecnica della candela”

Cilento (Salerno), le dichiarazioni di un pompiere dopi i continui incendi che stanno interessando la zona: “E’ da balordi (meglio definirli criminali) godere di boschi inceneriti. La loro felicità è il vento. Il fuoco, con il vento, diventa incontrollabile. Piazzano una candela, sempre la mattina o nel primo pomeriggio, nelle ore più calde, l’incendio è sicuro. La candela accesa con attorno erba secca e frasche non fallisce, si consuma lentamente. Poi inizia a bruciare l’erba, dopo alcuni minuti l’incendio è già di vaste proporzioni”.

Il vigile del fuoco lavora a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Il pompiere ha voluto raccontare a tutti di come i piromani, chi incendia boschi e terreni, utilizzino ancora il vecchio sistema della candela, piazzata anche in una determinata ora del giorno (quasi sempre al mattino), altrimenti l’umidità rischia di spegnerla.

Incendi estivi, piaga di ogni estate.