Salerno. Intensificati i controlli per la gestione della movida: sanzionato un bar per inosservanze

SALERNO – Azioni di controllo per il contenimento della diffusione del Coronavirus Covid 19 e gestione della movida. Intensificati i controlli.

Continua senza sosta l’attività di controllo delle Forze dell’ordine volta a contrastare la diffusione del coronavirus covid19 nei luoghi di maggiore assembramento dislocati nelle zone del centro cittadino e della Provincia interessate dal fenomeno della Movida.

Nel corso di questo fine settimana a seguito di mirati controlli, in zona Torrione,è stata elevata una sanzione amministrativa a carico di un esercizio commerciale -bar – per una serie di inosservanze, tra le quali il mancato utilizzo dei DPI (mascherina) da parte dei gestori, la mancata presenza all’ingresso di informazioni sulle misure anti coronavirus e la carenza dell’apparecchio per il rilevamento della temperatura corporea.

Gli operatori delle Forze dell’ordine hanno altresì elevato:Nr. 4 violazioni per il mancato utilizzo all’aperto della mascherina; Nr. 23 sono state le infrazioni al c.d.s. verbalizzate; Nr20 esercizi commerciali e Nr130 persone controllate.

L’aumento dei casi di persone colpite dal Covid 19 e la consequenziale adozione dell’ordinanza regionale in ordine all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, vede la cittadinanza salernitana convintamente attenta nel rispettare le norme di distanziamento e di prevenzione.