Salerno, impennata di contagi. Emersi 20 nuovi positivi

Salerno, si allarga il numero dei contagi. Sono 20 i positivi emersi ieri dai laboratori del Ruggi e di Eboli, di cui tre ad Ascea, due a Scafati, Sarno, Capaccio, Eboli e Salerno e uno a Pagani, Mercato San Severino, Sant’Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Battipaglia, Roccapiemonte e Celle di Bulgheria. A destare preoccupazione è la situazione delle ospiti del centro di accoglienza di Ascea, risultate positive al Covid. Le stesse, di origini straniere, sono arrivate nei giorni scorsi. Sono asintomatiche, per controllo sono state sottoposte a tampone, risultando contagiate. Ad annunciare la notizia, ieri mattina, il primo cittadino Pietro D’Angiolillo.

Le donne sono tutte ospitate in un’unica struttura. Ora saranno posti in quarantena anche tutti gli ospiti del centro. È il secondo focolaio di positività riscontrato nei centri di accoglienza del Cilento. Anche a Palinuro c’è una situazione simile. Sei immigrati del centro di accoglienza della nota località balneare sono al momento in isolamento, poiché positivi. La situazione è sotto controllo, ma c’è attesa per l’esito di altri tamponi fatti in entrambe le strutture. Intanto ieri è stato registrato il primo caso da Coronavirus nel comune di Celle di Bulgheria. Ad annunciarlo, il sindaco Gino Marotta. Il contagio riguarda una donna di origine moldava che è arrivata da qualche giorno nella frazione di Poderia per assistere un’anziana del posto. Sottoposta a tampone, è risultata positiva. Sono stati disposti i controlli anche per l’anziana e per il suo nucleo familiare, mentre si stanno ricostruendo i contatti della donna, che comunque è in buone condizioni.

Fonte: Il Mattino