Salerno. Il nuovo Ospedale “Ruggi d’Aragona” sarà così. Nel corso della giornata di ieri, venerdì 11 settembre 2020, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato un progetto importantissimo per la sanità campana, che riguarderà anche l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

“La fuoriuscita dal commissariamento della sanità, il risanamento dei conti e i risultati ottenuti nel campo dell’organizzazione dei servizi, ci consentono di poter sbloccare i fondi per l’edilizia ospedaliera. Non accadeva da oltre vent’anni – si legge sulla pagina Facebook del governatore – Possiamo investire oltre 1.3 miliardi di euro per la costruzione di nuovi ospedali, come l’ospedale di Giugliano, il nuovo ospedale nella zona occidentale (Fuorigrotta-San Paolo) di Napoli, l’ospedale della Penisola Sorrentina e il nuovo Ruggi d’Aragona a Salerno. Sono più di 70 gli interventi previsti in tutta la regione. Il lavoro fatto in questi anni e i risultati raggiunti ci consentono ora di poter realizzare, nel medio periodo, una rete di infrastrutture ospedaliere moderna, in grado di migliorare ulteriormente i servizi per i nostri concittadini”.

Il nuovo “Ruggi” nasce in pianura e sarà a ridosso di un parco fluviale, quello del torrente Fuorni, quindi gradevole dal punto di vista ambientale, sarà realizzato in un’area verde di cinque ettari a disposizione del nosocomio che è progettato in piano anche per essere in osmosi con l’ambiente naturale del luogo.