Salerno, domani al via i lavori in due punti importanti della città. Sarà presente De Luca

Salerno. Domani giovedì 17 settembre avranno inizio i lavori in due punti fondamentali per la provincia campana. Il primo cantiere, la cui attivitià iniziera alle ore 9 del mattino, interesserà la terrazza Miramare in via Leucosia a Mercatello dove comincerà il ripascimento (l’azione di riporto di volumi di sabbia con le stesse caratteristiche peculiari del sito interessato) del litorale nel tratto Soccorso Amico-Polo Nautico Salerno.

A seguire, alle ore 10.00, sul Sagrato della Chiesa San Paolo al Rione Petrosino ci sarà il via ai lavori per realizzare la strada di collegamento tra il quartiere e via Fratelli Magnone. In entrambi gli appuntamenti è prevista la partecipazione del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.