Salerno. Divieto di ritorno nei confronti di un pluripreguidicato per truffe nei confronti di anziani

Continua il contrasto ai fenomeni di maggiore pericolo e turbamento per l’ordine e la sicurezza pubblica attraverso l’adozione di provvedimenti del Questore. In particolare, il Questore di Salerno ha emesso in data odierna un provvedimento di Divieto di Ritorno nei confronti di una persona, pluripregiudicata che , fuori dal luogo di residenza , ha posto in essere truffe o tentativi di truffa nei confronti di persone anziane, approfittando della loro vulnerabilità acuitasi con l’emergenza sanitaria legata al Corona Virus in corso.

Inoltre sono stati emessi cinque provvedimenti di Avviso Orale, nei confronti di persone pregiudicate, resisi responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e due proposte per l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della P.S., qualificata dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale per la durata di anni Tre nei confronti di pluripregiudicati per reati inerenti gli stupefacenti e per reati contro la persona ed il patrimonio nonché due proposte per l’aggravamento della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la sussistenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica per la ripetuta inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nella Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza.