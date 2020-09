Salerno, covid-19: NO ai fuochi d’artificio per il patrono San Matteo

Per la ricorrenza di San Matteo, Santo Patrono della città di Salerno, che verrà celebrato lunedì 21 settembre, i fuochi pirotecnici non sono stati autorizzati; infatti, non sono state accolte le istanze di autorizzazione ad accendere i fuochi pirotecnici, alle ore 12 ed alle ore 23 del 21 settembre, in occasione della ricorrenza.

Le modalità di svolgimento della giornata di celebrazione in onore del Santo Patrono e la connessa necessità di contemperare i tradizionali festeggiamenti con le attuali misure di contenimento del CoronaVirus-covid19, sono state oggetto di più sedute di riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Salerno, nel corso del quale è stato valutato, come necessario ed opportuno, che i festeggiamenti del Santo Patrono quest’anno si svolgessero secondo modalità tali da garantire il rispetto della normativa emergenziale e della tutela della salute pubblica.

Il provvedimento di non accoglimento dell’istanza di autorizzazione è stato emesso dal Questore di Salerno, in considerazione della vigenza delle disposizioni governative anti-covid, in materia di spettacoli e manifestazioni pubbliche, dettate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, tenuto conto del parere conforme espresso dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. In particolare, sono state valutate le circostanze complessive del momento, ed in considerazione del rischio epidemiologico da contagio coronavirus covid-19, è stato ritenuto pregiudizievole per la salute pubblica l’inevitabile assembramento che si potrebbe determinare con la moltitudine di spettatori prevedibilmente richiamati dallo spettacolo in argomento, con conseguente pericolo di contagi, visto anche il trend di crescita di casi positivi attualmente registrati.