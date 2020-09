Aggiornamenti e dati ufficiali dai seggi elettorali. Il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati sull’affluenza alle ore 19. Dodici ore dopo l’apertura dei seggi, in Italia, il 28,25% degli aventi diritto al voto ha votato per il Referendum (in Campania il 29,28%). Per le elezioni regionali, l’affluenza, invece, è dell’24,87%. In provincia di Salerno, fino ad ora, ha votato l’23,66%. A Battipaglia ha votato il 26,14%. Questi i dati dopo le ore 19.*

Nel 2015, in Campania, l’affluenza fu del 35,92%. All’epoca, però, si votò in un solo giorno. Questa volta, la tornata elettorale prevede il doppio turno (domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre). In provincia di Salerno votò il 36,88% (vale a dire 363.724 su 986.005 elettori). A Battipaglia votò il 35,24%.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno a Cava de’ Tirreni alle 19.00 di quest’oggi domenica 20 Settembre ha votato il 39,57% degli aventi diritto per il referendum costituzionale, il 36,68% per le regionali e il 36,62% per le comunali.ANGRI AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ELETTORI ALLE ORE 19.00 = 41,37%

NEL 2015 = 62,06 % (un solo giorno)

L’ultimo referendum costituzionale, il 4 dicembre 2016, fece registrare un’affluenza alle ore 19 del 57,22%. Anche in quell’occasione si votò in un solo giorno.