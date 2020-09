Salernitano, 131 nuovi positivi nell’ultima settimana

Salernitano. Superata la soglia dei 1.000 contagi dall’inizio della pandemia. E’ uno dei dati che emergono dal dossier dell’Asl, come riportato dal quotidiano Il Mattino. Quasi raddoppiato il numero dei nuovi infetti nel corso dell’ultima settimana: si è passati da 70 a 131.

Salgono, in compenso, i guariti (20 contro i 17 della settimana scorsa), e non ci sono decessi (l’altra settimana solo 1). In aumento le persone attualmente positive in tutta la provincia, che salgono a 250 (+111), di cui 231 (+108) in isolamento domiciliare. Sono, 18 (+4) quelle ricoverate con sintomi e una (-1) in terapia intensiva.