Salernitana:e’ bufera,la protesta si sposta fino a Bologna.

Un altro blitz, un altro striscione. Dopo Formello e Coverciano, la protesta dei tifosi della Salernitana si sposta in Emilia Romagna, da sempre una regione che ospita moltissimi seguaci dell’ippocampo. Nella notte è apparso uno striscione all’esterno della sede bolognese della Rai che recita: “Anche da Bologna sarai messo alla gogna, Lotito vergogna”.

È chiara l’intenzione dei tifosi (lo striscione è firmato Bologna Granata) di attirare l’attenzione dei media nazionali per dare risalto alla propria protesta: si tratta del terzo episodio di contestazione nel giro di poche settimana. Una contestazione partita dal centro sportivo della Lazio e passata per il centro tecnico federale di Coverciano. Oggi, per l’amichevole con la Ternana nel ritiro di Sarnano non sono annunciati tifosi granata: due dati che rispecchiano fedelmente lo stato d’animo del tifo granata.

QUI SARNANO: il ritiro si chiude senza volti nuovi

Si chiuderà ufficialmente domani ad ora di pranzo il ritiro di Sarnano. Ottimo il lavoro svolto dal tecnico Fabrizio Castori e dal suo staff, bravi a pungolare il gruppo nel modo giusto pur sapendo che tanti calciatori a disposizione andranno via alla spicciolata. Forse per la prima volta nella storia, tuttavia, la Salernitana non ha acquistato nessuno nel corso del ritiro estivo. Una notizia che ha fatto arrabbiare i tifosi che, come confermato anche da quanto sta accadendo in città, sono sempre più distanti. Si pensava ci potessero essere novità in questa settimana, con Tutino, Calò, Curado, Belec, Coulibaly e Laribi pronti ad innalzare il tasso tecnico di una rosa che rischia di essere smantellata rispetto alla passata stagione. Martedì prossimo la Salernitana si ritroverà in città, dividendosi tra Mary Rosy e Ultimo Minuto. In quel caso potrebbe esserci una ulteriore scrematura: i giovani si aggregheranno alla Primavera di mister Rizzolo sotto lo sguardo del dirigente Alberto Bianchi, Dziczek e Maistro potrebbero rientrare a Roma per trovare una nuova sistemazione, non si sa ancora N’Dinga se rientrerà tra i riconfermati ma non filtra cauto ottimismo. C’è poi la grana Micai, che rischia addirittura di finire fuori rosa se non accetterà di andare via anticipatamente rispetto alla naturale scadenza del contratto. Una rosa corta, con tante spine. E Tutino non basterà…