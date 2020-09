SALERNITANA:Castori lavora ad un nuovo ciclo,in attesa dei giocatori…

Settembre è appena cominciato. E in quel di Sarnano la Salernitana sta continuando la preparazione in vista della prossima stagione. Una stagione in cui i granata dovranno provare a compiere quel passo in avanti in qualità e consapevolezza tanto auspicato dai tifosi e dall’intero ambiente. Ma l’amichevole dello scorso sabato con la Fermana (1-1) ha confermato, ancora una volta, le lacune tecnico-tattiche della rosa.

Il direttore sportivo Fabiani sta cercando di organizzare, e allestire, una rosa di qualità, competitiva e che sposi appieno l’idee tattiche dell’allenatore. Finora la società del cavalluccio marino ha messo a segno un paio di colpi in entrata, ovvero: Tiago Casasola, Frédéric Veseli e il portiere Guido Guerrieri. Nei prossimi giorni, al massimo settimane, dovrebbero arrivare, a meno di clamorose sorprese, anche Marcos Curado, Nicola Dalmonte, Alessandro Buongiorno, Gennaro Tutino e Giacomo Calò. Tutti calciatori forti e con una buona esperienza alle spalle. Quest’anno mister Castori avrà un compito molto arduo: quello di trasformare la Salernitana (finalmente) in una grande squadra. Una squadra che riesca a lottare contro qualunque avversario e che punti sempre al massimo. A maggio ne riparleremo, ora bisogna restare concentrati e continuare a lavorare. Ormai ci siamo: mancano soltanto venticinque giorni all’inizio del campionato.

Riapertura stadi:Gravina e’fiducioso

Nella giornata di ieri sono state definite le date di inizio dei prossimi campionati. La Serie B alzerà il sipario il prossimo 26 settembre e chiuderà il 7 maggio: “Abbiamo definito i calendari dei campionati, il 19 settembre ripartirà la Serie A, il 26 settembre riparte la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D“, le parole di Gravina al termine del consiglio federale. Dalla prossima stagione viene istituita la CAN (Commissione Arbitri Nazionali) per i campionati di A e B, ciò significa che i direttori di gara potranno essere designati sia per le partite della massima serie che per i match di B. In relazione alla riapertura degli stadi, il presidente della Figc non si sbottona: “Abbiamo presentato la nostra proposta al Cts e ora siamo in attesa di riscontri. Abbiamo chiesto una limitazione dei tamponi, sempre col principio del massimo rispetto per la salute, ma chiediamo una maggiore flessibilità. Poi c’è il tema della riapertura degli stadi: c’è stato già qualche esperimento che ha portato risultati straordinari dal punto di vista della disciplina. Siamo fiduciosi che il Cts possa tener conto anche della nostra capacità. Da quando? Dal momento in cui si terrà opportuno riaprire saremo tutti più sereni e più tranquilli. Un esperimento ci sarà anche a settembre, a Budapest per la Supercoppa. Quello sarà un momento importante. Il calcio vuole lo stesso trattamento riservato agli altri sport, non vogliamo assolutamente corsie preferenziali ma sappiamo anche i numeri che muove il nostro mondo e le dinamiche territoriali meritano attenzione”.