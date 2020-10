SALERNITANA-SUDTIROL 3-0: vittoria meritata da parte dei granata

In occasione del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, la Salernitana ottiene una bella vittoria sul Sudtirol.

Al minuto 11 c’è un colpo di testa di Gondo, che termina fuori. Al 15′ il cross di Cicerelli raggiunge Gyomber, ma la conclusione si spegne in out. Al 18′ è degna di nota la conclusione di Beccaro, con la palla che però termina alta sulla traversa. Al 22′ ci prova Tutino, ma senza successo. Al 35′ El Kaouakibi salta Di Tacchio, vince un rimpallo in area e serve Karic, la cui conclusione si spegne in out. Al 40′ il tiro dalla distanza di Lombardi dagli sviluppi di un corner viene deviato a sua volta in corner.

Nella ripresa, al minuto 8 segna Tutino dopo una precedente conclusione dalla distanza di Di Tacchio respinta dal portiere Poluzzi. Al 14′ Poluzzi respinge il successivo tiro di Tutino. Al 15′ Gondo cercava Tutino, ma la palla viene presa da Cicerelli, che segna il 2-0. Al 23′ la conclusione di Curto viene respinta da Belec. Al 29′ il tiro di Karic si spegne a lato non di molto. Al 30′ Davi riceve il secondo giallo e lascia i suoi compagni in dieci uomini. Al 42′ Poluzzi respinge di piede un tiro di Giannetti. Al 44′ segna Capezzi col piatto mancino, portando la gara sul definitivo 3-0.

I granata passano quindi al turno successivo della competizione.

SALERNITANA-SUDTIROL 3-0

Marcatori: 8’st Tutino, 16’st Cicerelli, 44’st Capezzi

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Curcio (37’st Iannoni), Bogdan, Gyomber, Casasola; Cicerelli (23’st Karo), Di Tacchio, Schiavone (23’st Capezzi), Lombardi (1’st Kupisz); Tutino (16’st Giannetti), Gondo.

A disp: Micai, Guerrieri, Lopez, Migliorini, Djuric, Aya, Iannoni, Kupisz, Veseli. All: Castori

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Gigli (40’st Vinetot), Fabbri (18’st Davi); Gatto, Beccaro (18’st Casiraghi), Fink; Karic (30’st Tait); Semprini, Rover (18’st Fishnaller).

A disp: Meneghetti, Bussi, Calabrese, Casiraghi, Greco, Bertuolo. All: Vecchi

Arbitro: Paterna di Teramo

Ammonito: Di Tacchio

Espulso: 30’st Davi (per doppio giallo)

fonte tuttosalernitana.com