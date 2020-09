Salernitana nel caos:all’Arechi tifosi lanciano palloni in campo.

Gli ultras della sigla “Direttivo Salerno” hanno interrotto per pochi minuti l’amichevole allo stadio Arechi tra Salernitana e Virtus Francavilla. Dopo pochi minuti dall’inizio dell’allenamento congiunto tra i granata ed i pugliesi, un gruppo di 40 tifosi a volto coperto da mascherine e cappucci si è introdotto all’interno del settore tribuna dell’Arechi, per l’occasione chiuso a pubblico e stampa, intonando cori di accusa contro la proprietà romana e lanciando in campo diversi palloni. È scoppiato anche un petardo. Il tutto ha causato l’interruzione momentanea della partitina. Il gruppetto di supporters, inoltre, ha esposto anche uno striscione: “Eccoli i tuoi palloni, vattene fuori dai **”, il testo srotolato prima di dileguarsi. Sul posto è accorsa la Digos con tre uomini che sono stati accolti dal dirigente Bianchi e dal segretario Dibrogni.

Col Francavilla in campo è solo 1-1, in gol il neo arrivato Gyomber

Finisce 1-1 la quinta amichevole del precampionato granata che sta per terminare con una squadra che resta tutta da costruire. Esordio e gol per Gyomber, ma non basta certo per far stare sereno un Fabrizio Castori che non ha ancora a sua disposizione un organico adeguato alla partenza del campionato, prevista tra due settimane. Il match si è giocato a porte chiuse. Nonostante ciò, è stato un battesimo bis all’Arechi molto particolare per l’allenatore, perché contraddistinto dall’eclatante protesta dei tifosi, con il lancio dei palloni in campo durante il primo tempo

Tornando al dato del campo, anche contro la Virtus Francavilla (squadra che attualmente milita nel campionato di Lega Pro), il tecnico ha schierato i suoi uomini con il 3-5-2. In porta è partito dall’inizio Guido Guerrieri. Davanti a lui, difesa formata da Aya sul centrodestra, il nuovo arrivato Gyomber in mezzo e Veseli come braccetto di sinistra. Al centro della mediana capitan Di Tacchio con il giovane Iannoni alla sua destra e Cicerelli alla sua sinistra; sul versante destro ha agito Casasola mentre su quello opposto spazio a Walter Lopez. In attacco la coppia formata da Cedric Gondo e Milan Djuric. È stata la Salernitana a passare in vantaggio con Gyomber all’11, poi è arrivato il pareggio dei pugliesi dopo 7′ con Caporale.

Nel corso della seconda frazione di gioco, inoltre, il trainer Castori ha rivoluzionato l’assetto della sua compagine con la Salernitana che si è schierata con il 4-4-2 in cui hanno trovato spazio anche gli altri elementi della squadra. Djuric e compagni dovrebbero scendere nuovamente in campo già mercoledì contro la Paganese a Polla, poi sabato ci sarà un ulteriore test match, ad una settimana esatta dal match contro la Reggina. Domattina seduta alle 9:30 al Mary Rosy.