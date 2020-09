SALERNITANA, FUMATA BIANCA DEFINITIVA: TUTINO SARÀ GRANATA

Salerno . Gennaro Tutino sarà (finalmente) il nuovo attaccante della Salernitana. Summit decisivo ieri tra Lotito-Fabiani. Nel contratto, obbligo di riscatto in caso di A

La fumata bianca è arrivata, dopo quasi un mese: Gennaro Tutino sarà un calciatore della Salernitana. Una lunga telenovela che ha visto protagonista i granata, il calciatore partenopeo ed il Napoli, giunta ad un punto di svolta nella serata di martedì. Infatti, si è tenuto un ultimo e decisivo summit a Villa San Sebastiano tra Lotito, Fabiani ed il procuratore del calciatore e il co-proprietario ha accettato la proposta del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro per l’arrivo di Tutino in granata. Nei dettagli dell’affare, spunta anche l’opzione dell’obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.Oggi dovrebbe essere il giorno giusto per vedere finalmente Tutino arrivare a Salerno per svolgere le visite mediche ed aggregarsi al gruppo di mister Castori al Mary Rosy. Se non dovesse tardare l’ufficialità, l’attaccante sarà già a disposizione per la partita di sabato contro la Reggina all’Arechi, primo impegno ufficiale in campionato per la Salernitana.

Una trattativa fiume con numerosi colpi di scena ma che alla fine trova il punto d’incontro definitivo. Tutino è pronto a legarsi alla Salernitana e sarà lui il nuovo centravanti granata

Fonte Nando Armenante su zerottonove