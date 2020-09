Sale la curva epidemica in Italia: 1.452 i nuovi casi positivi. La Campania è la Regione con più contagi

Coronavirus, in Italia aumentano i contagi facendo registrare nelle ultime 24 ore 1.452 nuovi casi (a fronte dei 1.229 di ieri). I tamponi processati sono, però, 100.607, ben 20.000 in più rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale quindi a 291.442.

In aumento i ricoveri che sono 63 in regime ordinario (per un totale di 2.285), 6 in terapia intensiva (in totale 207). Sono 620 i guariti nelle ultime 24 ore (a fonte dei 695 di ieri) ed il totale delle guarigioni raggiunge il numero di 215.265. Le persone in isolamento domiciliare sono 38.040, con incremento di 751 unità rispetto alla giornata di ieri.

Anche i decessi purtroppo aumentano e nelle ultime 24 ore sono 12 le persone che hanno perso la vita (a fronte delle 9 di ieri). Il totale delle vittime in Italia da inizio pandemia raggiunge quota 35.645

La Campania risulta essere la regione con maggior numero di nuovi contagi (186), seguita da Lazio (165), Lombardia e Veneto (entrambe 159). Nessuna regione registra zero casi.