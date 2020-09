Sagristani appoggia Gerarca Cuoco di Massa Lubrense e non Davide Infusco di Sant’Agnello, perchè visto che entrambi stanno in Fratelli d’ Italia? Si parlava di candidato unico, ma qui in Penisola Sorrentina di candidati ce ne sono a bizzeffe, praticamente in ogni comune da Sorrento a Vico Equense , e, a parte Flora Beneduce, che ha deciso di lasciare il centro destra per appoggiare De Luca alla Regione Campania a Napoli, altri hanno ben poche possibilità di farcela, come al solito.

La Cuoco ci riprova per il Governatore Stefano Caldoro. L’architetto , che è stata anche al Comune di Positano e al Comune di Maiori, col marito Casa, che lavora sia al Comune di Praiano che Sant’Agnello, ha molte conoscenze nell’ambito professionale ed ha avuto l’appoggio del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani.

Davide Infusco stimato professionista , con un affermato studio grafico, è da sempre vicino a fratelli d’ Italia, con ruoli a livello anche nazionale, giovane brillante e impegnato , per lui , santanellese doc, invece nessun endorsement dal sindaco Sagristani , come mai?