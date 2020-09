Rolex Cosmograph Daytona, un Mito senza tempo

Questo orologio rappresenta per l’appunto un Mito senza tempo, che non teme alcuna crisi economica mondiale. Anzi in tempi di incertezza, il suo valore cresce ed è una sicurezza. Scopriamo i dettagli di questo prezioso asso nella manica. L’orologio Rolex Cosmograph Daytona “Oyster Sotto” Paul Newman, con quadrante nero e lunetta, è il candidato ideale per chi voglia investire una cifra a molti zeri. L’azienda di ricambi per orologi d’epoca, la Wind Vintage, ha messo all’asta queste rarità del lusso. Il venditore, Eric Wind, gestirà la messa in vendita del rarissimo orologio di cui sono stati realizzati solo 25 esemplari.