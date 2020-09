Roccaspide (Salerno), incidente domestico per una donna di 48 anni. Si è ustionata mentre cucinava

Roccaspide (Salerno). Incidente domestico per una 48enne del piccolo comune salernitano. Come comunicato dal sito web Radioalfa.it, la signora, a causa delle ustioni riportate su viso, braccia e corpo per la caduta di una pentola con la polenta è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Eboli.

La 48enne stava preparando un pranzo e tra le portate aveva pensato di offrire anche la polenta fritta. La pietanza, però, è stata dimenticata sul gas e, distrattamente, la signora ne ha rovesciato il contenuto e si è ustionata.