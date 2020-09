Roccapiemonte (Salerno), trovato un neonato morto in un’aiuola

Roccapiemonte (Salerno). Il piccolo comune salernitano è sotto choc dopo il ritrovamento del corpicino di un neonato senza vita tra i cespugli di un’aiuola in via Roma. Gli interrogativi sulla vicenda sono molti. Gli inquirenti sono alla ricerca della madre, che probabilmente, come riporta il quotidiano Il Mattino, avrebbe partorito il bambino in casa.

Il piccolo era avvolto in un lenzuolo raggomitolato e con il cordone ombelicale attaccato. E’ stato trovato da un abitante del condominio. Disposta l’autopsia per scoprire le cause delle lesioni riportate alla testa. “Sembrava che dormisse, era supino”. Hanno raccontato a Fanpage.it i testimoni del ritrovamento del corpo senza vita. “Sembrava un giocattolo, un bambolotto. Poi ci siamo resi conto fosse davvero un bambino”. Un’ulteriore vicenda tragica in un momento di per sé non facile.