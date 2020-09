Riparte “Uomini e Donne” nel nuovo studio: oggi la prima puntata

Riparte uno degli show più seguiti. Maria De Filippi è tornata questo pomeriggio con la prima puntata di “Uomini e Donne”. Un programma rivisitato per far fronte alle norme anticovid-19, ovvero il distanziamento in uno studio più grande per accogliere sia i Tronisti classic che over.

Attraverso un divertente siparietto con l’opinionista Tina Cipollari, la padrona di casa Maria De Filippi ha presentato le novità della nuova edizione di “Uomini e Donne”, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 7 settembre alle 14.45.

Tra le prime novità della talk show, l’estate di Gemma Galgani e la decisione di ricorrere a un lifting “per ridurre la distanza tra l’età anagrafica e quella del suo spirito”. Ovviamente i ritocchi non sono stati apprezzati da Tina, che di fronte alle immagini si è lasciata andare ai commenti, accusando la dama di continuare a essere falsa. E proprio l’intervento di Gemma diventa il primo motivo di screzio in studio.