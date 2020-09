Regione Campania, test sierologico obbligatorio per tutti i docenti. Lo stabilisce l’ordinanza di De Luca

Regione Campania. Il governatore della regione, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza numero 70 che rende obbligatorio lo screening sul personale scolastico. Si riferisce anche a quello non docente, di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado. Ognuno dovrà segnalarsi al proprio medico o all’Asl di appartenenza per sottoporsi al test sierologico e/o al tampone, presentando l’esito al dirigente scolastico.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio preside di aver effettuato, anche su base volontaria, un test sierologico e/o tampone diagnostico (con esito negativo)dopo il 24 agosto 2020. La decisione di De Luca è stata presa dopo che solo un docente su quattro, secondo i dati raccolti da Repubblica in nove regioni d’Italia, si sarebbe sottoposto al test sierologico entro il 7 settembre, ultimo giorno per farlo gratuitamente.

Sono stati distribuiti 2 milioni di kit in tutto il Paese: quasi la totalità, 1,5 milioni, è stato riservato a Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Campania, Lazio e Sicilia. Di questi, ne sono stati somministrati 365 mila. I dati al momento sono provvisori, lo screening è comunque partito in ritardo e molti insegnanti potrebbero sottoporsi al test la prossima settimana, alzando la percentuale dal 25% al 40%. Ma mentre in tutte le Regioni il sierologico su base volontaria, il governatore della Campania ha deciso di renderlo obbligatorio.