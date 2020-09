Regione Campania, la nuova ordinanza: tamponi obbligatori al rientro dalla Sardegna

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’Ordinanza n. 69 contenente “Ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi all’estero e dalla regione Sardegna”.

In particolare, tutti i cittadini residenti in Campania che – fino al 10 settembre 2020 – facciano rientro da vacanze all’estero o dalla Sardegna, con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o sote intermedie, dovranno segnalarsi entro 24 ore dal rientro al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di appartenenza per la somministrazione di test sierologico e/o tampone. Costoro sono anche obbligati a osservare l’isolamento fiduciario di 14 giorni dal rientro, in attesa dell’esito delle indagini di laboratorio. L’isolamento può essere interrotto in caso di esito negativo.

Resta valida la disposizione nazionale e regionale in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati nel DPCM del 7 agosto e nell’Ordinanza del Ministrodella Salute del 12 agosto.