Regione Campania, allerta meteo di 24h: rischio idrogeologico arancione . Attenzione a frane sulla Costiera amalfitana , vie del mare sospese da Sorrento per Capri e da Positano per Amalfi e Salerno domani a causa del vento. Stabilimenti balneari in provincia di Salerno e Napoli sono stati tolti.

Per quanto riguarda il nostro territorio riteniamo giusto sottolineare che bisogna fare attenzione a possibili frane in Costiera amalfitana, in particolare dove sono stati gli incendi in passato , anche recente, cioè a Tordigliano, a Praiano e verso Maiori e Cetara, per non parlare della Ravello – Tramonti provinciale ufficialmente chiusa, allarme, come sempre avviene in questi casi, anche ad Atrani. Inoltre tutta la S.S. 163 è da percorrere con moltissima prudenza con pioggia e vento, tanto è che riterremmo che l’ANAS disponga avvisi ad hoc.

Questo è l’avviso.

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali. Il livello di criticità idrogeologica è arancione.