Regionali Campania, De Luca: “Considero questo un risultato di popolo”

Vincenzo DE LUCA, parlando dalla stazione marittima di Napoli esordisce:

“Considero questo un risultato di popolo, che ha espresso l’unita’ delle energie positive, delle forze sane, del mondo produttivo”.

“Faccio un ringraziamento doveroso, cordiale e sentito alle cittadine e ai cittadini di Napoli e della Campania – ha detto – che hanno concesso a me l’onore di andare avanti in questa battaglia che e’ stata comunque difficile. Si e’ espressa una unita’ di popolo, e’ un esempio positivo per l’Italia”. E’ stata una “battaglia difficile” e la vittoria “non può essere definita né di destra né di sinistra”, ma di “forze che si sono riconosciute nel mio programma”.

“Credo che siamo di fronte a una sottovalutazione drammatica della situazione dell’Italia. Vedo una distrazione generale, un rilassamento generale. È gia’ diventata necessaria una linea di nuovo rigore e controllo. Sarebbe irresponsabile non capire che siamo gia’ nella seconda ondata dell’epidemia”.

Il confermato governatore della Campania ha detto ancora .”Ci aspettano settimane difficili, decine di migliaia di lavoratori che termineranno la cassa integrazione. Stiamo mettendo a punto un piano socioeconomico per loro e per le imprese. Ma in questo voto c’è stata un’unità di popolo che mi permetto di indicare come modello nazionale. All’inizio della pandemia c’è stata unità nazionale, poi ci siamo persi per strada, si è fatta strada la politica politicante, la rissosità, è andata crescendo una politica tossica, segnata sempre più dall’aggressività, il calpestamento della dignità delle persone. Dobbiamo deciderci a trovare un modo di vivere la vita pubblica in modo civile.Rimango convinto che se la politica perde il suo senso umano non vale più niente”. “Sarebbe bene riflettere per tutti quanti per ritrovare la strada di un’unità di popolo sulle questioni fondamentali, sulla necessità di riunire gli italiani per i nostri figli, per il futuro della nazione. Domani siamo impegnati in due prime riunioni, una con i direttori generali delle Asl, l’altra sullo sviluppo rurale, non perdiamo un attimo”.

“C’è stato un clima bello, di grande compostezza ma anche di grande entusiasmo. Ho sentito un rinnovato orgoglio soprattutto di Napoli”. Il governatore ha voluto ringraziare non solo tutti i candidati che hanno sostenuto “questa battaglia”, ma anche i tanti cittadini che l’hanno votato. “Non è una piccola cosa quella che è successa – Questo mi inorgoglisce e mi dà l’energia per continuare”, ha proseguito. “C’è stato un clima bello, di grande compostezza ma anche di grande entusiasmo. Ho sentito un rinnovato orgoglio soprattutto di Napoli”. Questa l’intervista rilasciata alla stampa nel suo comitato elettorale allestito alla Stazione marittima di Napoli, dal riconfermato presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il governatore ha voluto ringraziare soprattutto i tanti cittadini che l’hanno votato, non solo tutti i candidati che hanno sostenuto “questa battaglia”, ma anche “Non è una piccola cosa quella che è successa – Questo mi inorgoglisce e mi dà l’energia per continuare”, ha aggiunto. “Per il futuro abbiamo indicato un programma che ha al centro un solo obiettivo: il lavoro”. Lo ha detto il riconfermato presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, incontrando i giornalisti. “Finora abbiamo lavorato per raggiungere obiettivi storici”, ha proseguito De Luca.

Fonte: Cronache della Campania