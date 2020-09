Record nazionale per Positanonews che in una sola giornata ha totalizzato 300.000 pagine viste

Ancora un grande successo per Positanonews, primo giornale online della costiera amalfitana, seguitissimo ogni giorno da migliaia di lettori che scelgono la nostra testata per essere sempre informati su quanto accade non solo a Positano ed in costiera amalfitana, ma anche in penisola sorrentina ed a livello regionale. Martedì 22 settembre Positanonews ha raggiunto un record storico a livello nazionale per i giornali online intraprovinciali dei Comuni sotto i 20.000 abitanti totalizzando 300.000 pagine viste in 24 ore. Siamo orgogliosi ed onorati di questo bellissimo risultato che ci spinge a proseguire sulla nostra strada per essere accanto ai nostri lettori che ci seguono oramai da tanti anni. Grazie a tutti perché se abbiamo raggiungo questo record il merito è soprattutto vostro.