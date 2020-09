Ravello, scovata piantagione di cannabis: il proprietario si dà alla fuga

E’ accaduto questa mattina a Ravello, nella frazione di Torello. Una volante dei carabinieri, impegnata nel setaccio della zona, ha rinvenuto una piantagione di cannabis in una proprietà in via Torretta a Marmorata.

Alla vista dei carabinieri, il proprietario del fondo agricolo si è dato alla fuga, ma è stato celermente bloccato dai militari che lo hanno poi condotto nella caserma, portando con sé una donna lì presente.