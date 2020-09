Ravello, rimodulate le tariffe dei parcheggi: sosta gratuita al Duomo per il mercato

«Nonostante sia ancora in atto la situazione emergenziale – recita il testo del provvedimento approvato dalla giunta ravellese –, non sussistono più le forti limitazioni di spostamento e per tale ragione, l’amministrazione ritiene di poter modificare la precedente decisione limitatamente alle tariffe riguardanti l’area parcheggio a sbarra ad ovest di Piazza Duomo e le aree di parcheggio nei piani sottostanti all’Auditorium Oscar Niemeyer. La modifica delle tariffe di sosta veicolare si rende necessaria, al fine del mantenimento in adeguata misura dell’effetto disincentivante della mobilità motorizzata individuale, e propulsivo della mobilità motorizzata collettiva e della funzione di moltiplicazione degli stalli di sosta».

Per tali ragioni la precedente disposizione viene aggiornata, prevedendo tariffe differenziate a seconda delle zone e degli orari. Nella fascia oraria che va dalle 8 alle 24 il parcheggio costerà tre euro all’ora, dalle 24 alle 8 solo un euro. La tariffa lunga per sosta giornaliera si attesta invece sui 30 euro. Tutti i martedì mattina, in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale, la sosta nel parcheggio del Duomo sarà gratuita dalle 7 alle 12, con durata massima di 30 minuti. In occasione di matrimoni ed eventi, il costo giornaliero è di 36 euro. Per quanto riguarda sempre l’area di sosta del Duomo, relativamente ai fornitori di merci per operazioni di carico e scarico, il parcheggio è gratis dalle 7 alle 11, tutti i giorni ad eccezione di domenica e martedì. Consentito, in questo caso, il rilascio di un’apposita scheda magnetica.