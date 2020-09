“Un posto unico!” ha detto il Maestro Riccardo Muti affacciato al Belvedere di Villa Rufolo in compagnia della moglie Cristina.

Il maestro che questa sera, per la prima volta, salirà sul podio del Ravello Festival non ha voluto perdere l’occasione di visitare il centro storico di Ravello “Ero venuto qui solo tanti anni fa quando ero studente. Poi la vita mi ha portato altrove” ha raccontato nella passeggiata mattutina tra i giardini di Villa Rufolo accompagnato dal direttore artistico Alessio Vlad e dallo staff del Festival.

Il maestro rilassato e in vena di raccontare aneddoti si è concesso un giro anche tra le botteghe del centro non sottraendosi alle numerose di richieste di foto dei turisti che in questa prima giornata di settembre continuano a scegliere la Città della Musica. Si è poi soffermato a lungo negli uffici della Fondazione Ravello davanti alle vecchie foto e ai manifesti storici del Festival. È stato qui che Muti ha regalato ricordi legati a fatti e personaggi.

(ph Nicola Mansi)