Ravello, il Sindaco Di Martino agli studenti: “Ognuno di voi possa aprirsi al nuovo anno con speranza e fiducia”

Il messaggio del sindaco della città della musica ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo della cittadina per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Cari ragazzi,

la consuetudine a cui siete ormai abituati, oggi assume probabilmente un significato diverso e molto più profondo.

In un momento storico unico e drammatico, in cui il contatto con l’altro assume i contorni del rischio o del sospetto, il mio pensiero più sincero va a voi che vi preparate ad affrontare un anno nuovo sotto ogni punto di vista, e non più soltanto perché si inaugura un altro ciclo di studi.

La scuola è per antonomasia il luogo dell’aggregazione e della crescita, il posto in cui, tradizionalmente e storicamente, le distanze sociali, culturali, personali, vanno azzerate nell’ottica di una condivisione comune di intenti e di obiettivi, di maturazione intellettuale e fisica.

Considerando la situazione, sono perfettamente consapevole che molti di voi, e immagino alla stessa stregua le vostre famiglie, affronteranno questo inizio di percorso con dubbi e ansie, inseguiti forse dall’incertezza e dal timore, costantemente alimentati dalle notizie che si susseguono e che non sempre, purtroppo, sono incoraggianti.

Sono altrettanto consapevole del fatto che la “distanza di sicurezza” obbligata nei mesi bui del lockdown vi ha provato molto e ha cambiato il vostro connaturale istinto di socializzazione e di vicinanza.

Un’esperienza che, emotivamente, ha provato tutti modificando totalmente il nostro modo di vivere e di rapportarci al mondo.

Tuttavia il mio augurio è che ognuno di voi possa aprirsi al nuovo anno con due sentimenti: la speranza e la fiducia. La speranza dovrà accompagnare ognuno dei vostri giorni diventando un’amica ed un’alleata insostituibile. Fiducia negli altri, nel futuro, nella vita che ogni giorno può presentarsi diversa e sorprendente. Come ho sottolineato in altre occasioni, ho grandissima stima di voi e di quello che rappresentate per questa comunità e per il futuro: a voi consegniamo forse un mondo malandato, incerto, pieno di problemi e di sfide che, talvolta, si presentano impossibili.

Voi siete la risposta pronta e certa a tutti i nostri sforzi, affanni, sacrifici, ai dubbi che spesso rendono lento il nostro incedere:vi auguro che la distanza necessaria ad evitare la diffusione del contagio, non divenga mai lontananza.

Le vostre energie, i sentimenti, l’entusiasmo e la forza che possedete sono nodi che nessun virus potrà mai sciogliere.

Con affetto.