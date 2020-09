Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e gli imprevisti che tutti noi abbiamo subito su scala mondiale, non manca a Ravello la tradizione. Il Festival sta procedendo magnificamente, grazie agli organizzatori e soprattutto agli artisti. Stasera, all’auditorium Oscar Niemeyer, è il turno di Riccardo Muti. Lo spettacolo è anche proiettato su maxi schermo in paese per consentire la visione ai cittadini, ma pur sempre in sicurezza!

Positanonews è sul posto a godersi l’atmosfera: La diretta è sulla pagina Facebook visibile a tutti!