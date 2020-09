Ravello. Eliminata la zona residenziale in località Torello, il post di Nicola Amato. Riportiamo di seguito il post pubblicato sulla sua pagina Facebook da Nicola Amato, consigliere comunale di Ravello nel Cuore, in Costiera Amalfitana.

OSSERVAZIONI AL PUC: DICHIARATA DI INTERESSE STRATEGICO LA STRADA INTERPODERALE CASANOVA-PETRITO.

Eliminata la zona residenziale in località Torello.

In attesa di leggere la relazione dell’Ufficio di Piano, non allegata alla deliberazione nr. 88 del 7.8.2020 pubblicata in data odierna sull’albo pretorio on line, in merito alle osservazioni presentate sull’adozione del PUC, comunico che il Comune di Ravello, in risposta all’osservazione presentata del Gruppo Ravello nel Cuore e alle sollecitazioni dei tanti cittadini che negli anni hanno richiesto significativi provvedimenti, ha espresso “la volontà di dichiarare il carattere strategico della strada interpoderale tra Casanova – Petrito per la presenza di notevoli superfici di terreni agricoli, espressione della vocazione naturalistica ed ambientale del territorio”. La soddisfazione per un primo traguardo raggiunto non è solo mia ma di tutti gli abitanti e proprietari dell’area agricola che da Casanova raggiunge il Petrito e Santa Barbara.