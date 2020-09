Ravello. Bruno Marsico lascia la divisa e si gode la pensione, il saluto del collega

Ravello ( Salerno ) Nella Città della Musica in Costiera amalfitana un saluto a un pezzo storico della polizia municipale , apprezzato e stimato in tutta la Costa d’ Amalfi

Oggi il mio Superiore e Amico di sempre, compagno di tante avventure, anche non lavorative, và in pensione. Potrei raccontare tanti aneddoti sui nostri trascorsi, ma mi preme sottolineare la disponibilità e la correttezza di quest’uomo nei miei confronti: mi ha visto crescere, maturare e realizzare e mi è stato sempre vicino nei momenti difficili e ha sempre avuto parole di conforto e apprezzento per me! Grazie Alfonso Marsico, ti auguro un lunga e serena vita da pensionato e ricordati che per me sarai sempre un punto di riferimento!!!

Bruno Pagano