Ravello, al via l’anno scolastico. Il Comune divulga le misure anti-covid e gli orari dello scuolabus

Ravello, anche nello splendida città della Costa d’Amalfi oggi inizia il nuovo anno scolastico. Il comune ci tiene a precisare le misure che saranno adottate per garantire il rispetto delle normative anti-covid e la serenità di famiglie e ragazzi.

“Anche il trasporto scolastico, garantito gratuitamente agli studenti del Plesso Scolastico di Via Roma, sarà oggetto di un apposito protocollo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Il servizio sarà, così come per l’ingresso all’istituto scolastico, scaglionato per ordini: scuola secondaria, scuola primaria, scuola dell’infanzia.

“La temperatura sarà misurata dalle operatrici a bordo dallo scuolabus. Al plesso scolastico saranno presenti alcuni volontari della P.A. Millenium per coordinare le operazioni di ingresso degli studenti nelle aule. Si raccomanda, sin da ora, la massima collaborazione di tutti, in un momento particolare, nel quale, tuttavia, è fondamentale che i nostri studenti possano ritornare, seppur con qualche inevitabile disagio, a frequentare le lezioni”.