Questa sera su Italia 1 al via Tiki Taka con Piero Chiambretti

Questa sera su Italia 1 in seconda serata, alle 23:40, torna il seguitissimo programma Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Protagonisti del mondo del calcio, giornalisti e tifosi vip commentano il weekend in modo critico ma sdrammatizzante, in un talk dove l’attualità dell’evento sportivo si mescola alla riflessione sui grandi temi calcistici ed extra calcistici.

L’ottava edizione porta con sé una novità assoluta: la conduzione di Piero Chiambretti. Sarà lui il padrone di casa che porterà il suo talento e la sua ironia al servizio dello “spettacolo” più amato dagli italiani: il calcio. Ospiti d’eccezione della prima puntata l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Riparte la Serie A e il talk show sportivo di Italia 1, curato dalla redazione sportiva coordinata da Alberto Brandi, è diventato ormai un punto di riferimento per gli appassionati di sport e per i tifosi.