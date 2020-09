Questa sera su Canale 5 al via la quinta edizione del Grande Fratello vip

Questa sera lunedì 14 settembre arriva su Canale 5 la nuova edizione di Grande Fratello Vip. Per la seconda volta condurrà il programma Alfonso Signorini mentre come opinionisti ci saranno Antonella Elia e Pupo. Il Grande Fratello ha debuttato sul piccolo schermo esattamente 20 anni fa, nel 2000.

Il reality, arrivato alla sua quinta edizione in versione vip (costola del programma originale), sarà in diretta su Canale 5 in prima serata. Ed è già stato annunciato il secondo appuntamento: Grande Fratello Vip 5 andrà in onda anche venerdì 18 settembre e il doppio appuntamento settimanale proseguirà fino a dicembre.

Il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato reso noto la scorsa settimana da Tv Sorrisi e Canzoni. Parteciperanno al reality (e cercheranno di aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di 100 mila euro, metà del quale andrà in beneficenza): Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Fausto Leali, Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, Patrizia De Blanck, Andrea Zelletta, Enock Barwuah, Flavia Vento, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Denis Dosio, Dayane Mello, Francesca Pepe, Matilde Brandi, Myriam Catania, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Fulvio Abbate e Paolo Brosio.