Questa sera Gf vip 5: Fausto Leali verso la squalifica per parole razziste. Ecco cosa è successo

Grande Fratello Vip 5: sarà sicuramente una puntata piena di colpi di scena quella di stasera. Appuntamento alle ore 21:20 su Canale 5. Fausto Leali, uno dei concorrenti del Gf vip, sarebbe a rischio squalifica. Questo perché il cantante bresciano, dopo lo scivolone con le affermazioni fatte su Mussolini qualche giorno fa, è stato di nuovo protagonista di uno spiacevole episodio.

Durante una chiacchierata con gli altri compagni della casa, infatti, Fausto Leali avrebbe affermato che la parola “negro” per lui sta ad indicare la razza, mentre la parola “nero” il colore della pelle. Affermazione che ha fatto storcere di nuovo il naso a tutto il pubblico del web e anche agli inquilini della casa. L’affermazione di Fausto Leali, tra l’altro, è stata fatta proprio di fronte a Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli) che ha chiesto al cantante di evitare di fare certe affermazioni.

Nella questione è intervenuta anche la Contessa Patrizia De Blanck, che si è rivolta al cantante con queste parole: “Neri devi dire. Ora ti fanno la stessa cosa di Mussolini mo so c** tuoi”. Fausto Leali, infatti, avrebbe affermato che una sua canzone si chiamava proprio Angeli Negri e (più ironicamente) non poteva pensare di cancellarla.