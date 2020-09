Questa sera appuntamento da non perdere su Canale 5 con la fiction “Il generale Dalla Chiesa” alla vigilia dei 38 anni dalla sua uccisione

Questa sera, alle 21.20, appuntamento su Canale 5 con la fiction “Il generale Dalla Chiesa”. La miniserie diretta da Giorgio Capitani, ripercorre la vita del Generale Alberto Dalla Chiesa, magistralmente interpretato dall’attore Giancarlo Giannini. La fiction, riproposta questa sera in un’unica puntata, ripercorre gli ultimi otto anni di vita di Dalla Chiesa ripercorrendo, al contempo, le vicende della storia d’Italia in quel periodo. A partire dagli anni di piombo quando il Generale Dalla Chiesa, nel 1974, viene inviata a Torino per lottare contro la piaga del terrorismo. Fino ad arrivare al 1982 quando viene nominato prefetto e trasferito nella città di Palermo. Qui inizia la sua grande lotta contro la mafia. Dopo soli 100 giorni dal suo arrivo nella città siciliana, sarà proprio la Mafia ad uccidere Dalla Chiesa. Era il 3 settembre 1982 e con lui perse la vita anche la giovane moglie Emanuela Setti Carraro interpretata da Francesca Cavallin e l’agente di scorta Domenico Russo.

La fiction (del 2017) viene riproposta alla vigilia dei 38 anni dalla strage. Nel cast anche Stefania Sandrelli: Dora Fabbo Dalla Chiesa (prima moglie del generale), Milena Mancini: Rita dalla Chiesa (figlia del generale), Marco Vivio: Nando dalla Chiesa (figlio del generale), Chiara Mastalli: Simona dalla Chiesa (figlia del generale).