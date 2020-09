Questa sera a Star is born con lady Gaga , uno dei migliori film del 2018

Da non perdere Questa sera su Canale5 andrà in onda il film A Star is Born, diretto e interpretato da Bradley Cooper e con Lady Gaga.

La pellicola è un remake del musical È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman e si tratta del terzo rifacimento dopo il musical del 1954 ed il musical rock del 1976.

Il film è stato inserito dall’American Film Institute tra i dieci migliori film del 2018 ed ha ricevuto 8 candidature ai Premi Oscar 2019, incluse quelle per miglior film, miglior attore protagonista a Bradley Cooper e migliore attrice protagonista a Lady Gaga. Durante la cerimonia è stato vinto quello per la migliore canzone grazie a Shallow.

A Star Is Born – Trama

Jackson Maine è una star della musica rock, che si esibisce tutte le sere in città diverse per platee di fan urlanti. Il cantautore ha avuto un passato turbolento: il padre lo ha avuto all’età di 63 anni, quando la madre, morta di parto, ne aveva appena 18.

Come lui, il padre era un alcolizzato e Jack ha sofferto molto per la poca presenza del fratello. Inoltre, fin da quando era piccolo, Jack soffre di una malattia che lo tormenta, l’acufene.

Una sera si dirige in un night club e incontra Ally, una talentuosa ragazza che si esibisce in quel locale; dopo un’accesa lite in un bar poco distante, lei gli canta a cappella alcuni versi di una canzone improvvisata, più il ritornello di una canzone scritta qualche giorno prima.

Jackson, che si innamora di quei versi, la riaccompagna a casa. Il giorno dopo Ally viene invitata ad un concerto dallo stesso Maine e, anche se inizialmente riluttante, vi si dirige dopo essersi licenziata dal posto in cui lavora. Durante lo spettacolo Jack ed Ally cantano insieme la canzone improvvisata il giorno prima e si innamorano.

Grazie alle canzoni cantate insieme nei vari spettacoli, Ally acquisisce sempre più fama ed un manager decide di aiutarla, facendole incidere il suo primo album. Ally vince un Grammy Award come miglior cantautrice esordiente, ma durante il suo discorso di ringraziamento, Jack, che intanto è diventato suo marito e che si è presentato alla premiazione completamente ubriaco, dà luogo ad una situazione imbarazzante.

Due mesi dopo Jack esce dalla sua comunità per disintossicarsi dall’alcool e torna a casa completamente rinnovato, sperando in un nuovo inizio.

Il manager di Ally, in assenza di lei, dice a Jack che è un peso per la moglie e che il solo starle vicino porterebbe una pessima pubblicità, impedendole di fare una bella carriera. Mentre Ally è via per un concerto Jack prende la cintura e si impicca nel garage di casa.

Ally, distrutta per quanto accaduto, canterà ai funerali una canzone scritta dal marito quando lei aveva iniziato ad avere successo, snaturando il suo vero stile e la sua musica.

A Star Is Born – Cast

Bradley Cooper: Jackson Maine

Lady Gaga: Ally Campana

Andrew Dice Clay: Lorenzo Campana

Dave Chappelle: George “Noodles” Stone

Sam Elliott: Bobby Maine

Anthony Ramos: Ramon

Rafi Gavron: Rez

Michael Harney: Wolfie

Halsey: Presentatrice dei Music Awards