Quattrozampeinfiera 2020 si parte da Napoli!

Quattrozampeinfiera è la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia ed è in programma a Napoli, nel weekend del 19 e 20 settembre 2020. L’evento si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare, all’aperto in totale sicurezza. Promotori, addetti alle vendite e visitatori potranno trascorrere 2 giornate di informazione, formazione e divertimento. Nella splendida cornice partenopea della Mostra, saranno numerosissime le attività sportive, le sfilate e i giochi da provare col proprio cane o gatto per trascorrere una giornata all’insegna del puro divertimento. Un deejay set intratterrà i visitatori e li accompagnerà nei vari momenti, che coinvolgeranno il pubblico, dalla gara degli incontri di razza, all’happy hour da vivere con gli amici, alle sfilate col proprio cane, all’Acqua dog, Splash dog, Water dog, nelle 2 piscine dedicate, Dog e la Cat Agility, Dog Run, la famosa corsa a “sei zampe” e tanto altro ancora. Tutte attività da scoprire, vivere e condividere. Tantissime le attività formative invece per conoscere le patologie più comuni e imparare a curarle, scoprire le leggi in materia pet, tenere il nostro animale sempre pulito, scegliere la dieta giusta, educare il proprio cane a vivere correttamente negli spazi pubblici o privati, conoscere le razze canine e feline, avvicinare il mondo animale ai bambini e molto altro. Sarà possibile anche pranzare “open air” nell’area picnic con i propri congiunti per rilassarsi nella splendida struttura della Mostra. Come da regolamento, basterà registrarsi su www.quattrozampeinfiera.it e presentarsi con mascherina rispettando il distanziamento sociale.

a cura di Luigi De Rosa